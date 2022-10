Alberto Dalla Palma, propone sul Corriere dello Sport una lettura riguardo al successo della Lazio in Europa

Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma propone questa lettura del successo della Lazio che la porta in testa alla classifica del suo girone di Europa League: «La ferocia con cui la Lazio è riuscita a recuperare la vittoria, splendido l’assist di Felipe a Milinkovic (stoccatore infallibile, secondo solo a De Bruyne in Europa nel determinare i gol della propria squadra: 12 contro 13) è un segnale che qualcosa sta cambiando. Non solo il serbo e il brasiliano ma anche Zaccagni sono saliti in cattedra dettando i tempi di gioco e mettendo pressione alla squadra danese, molto organizzata e abile nel pressing. Al debutto come centravanti al posto di Immobile, ha fallito il giovane Cancellieri, apparso molto più vivo e intraprendente quando Sarri lo ha riportato sulla fascia spostando in mezzo Felipe, come a Bergamo».

