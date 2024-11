Il Milan inizia a guardarsi attorno per capire quali mosse operare sul mercato. Dalla Premier spunta una ghiotta occasione da non perdere.

Il Milan si appresta a vivere settimane molto intense, sia sul campo con partite in sequenza, sia extracampo con scelte di mercato che dovranno essere pianificate a stretto giro. Non si esclude un rinforzo in attacco, tutt’altro, considerando la poca vena realizzativa fin qui avuta da Abraham e che Morata, pur lavorando molto con la squadra, non riesce ancora a essere così cinico in zona gol.

Le opportunità non mancano, così come i profili attenzionati ma, nelle ultime ore, prende quota un affare davvero molto ghiotto direttamente dalla Premier. Un’occasione di mercato che il Milan intende sfruttare a proprio vantaggio per regalarsi un profilo di prima classe.

L’attacco piange, ecco la soluzione

L’attacco rossonero vive una situazione interlocutoria in quanto non è possibile parlare di un vero e proprio problema offensivo, semmai si può dire che la rosa di Fonseca non sia provvista di bomber dal gol facile, questo si. Ecco dunque che in questo contesto, soprattutto considerando l’urgenza di rimontare posizioni in campionato per tentare di conquistare l’accesso alla prossima Champions, prende quota la nomination di un bomber in arrivo direttamente dalla Premier che, con il suo curriculum, potrebbe risolvere molti problemi del Milan.

Il bomber dalla Premier

Il Milan si appresta a vivere una stagione di transizione nel reparto offensivo, con Tammy Abraham destinato a fare ritorno alla Roma e Luka Jovic che sembra ormai ai saluti. Di fronte a tali cambiamenti, la dirigenza rossonera valuta con attenzione le opzioni disponibili sul mercato per affiancare adeguatamente Alvaro Morata, punta di diamante dell’attacco milanista. In questo contesto, il nome di Dominic Calvert-Lewin, punta centrale dell’Everton, acquista una rilevanza particolare, profilandosi come una scelta potenzialmente azzeccata per rinvigorire il reparto avanzato milanese. Le voci che si rincorrono oltremanica, in particolare dagli esperti di ‘TeamTALK’, confermano l’interesse del Milan per il giovane talento inglese. Il contratto di Calvert-Lewin con l’Everton è infatti prossimo alla scadenza, e nonostante il club inglese si adoperi per prolungare l’accordo, il giocatore sembra guardare altrove, alimentando le speranze di quanti lo vorrebbero vedere vestire la maglia del Diavolo. Oltre ai rossoneri, altre squadre, tra cui il Newcastle e la Roma, hanno manifestato interesse per l’attaccante, sebbene al momento il Milan sembri avere un vantaggio nella trattativa.

Una corsa a tre?

La situazione contrattuale di Calvert-Lewin stimola un serrato confronto di mercato che vede protagonisti, oltre al Milan, anche il Newcastle e la Roma. Nonostante la complessità delle trattative, i rossoneri mostrano una determinazione chiara nel voler aggiungere alla loro rosa un elemento di sicuro valore e talento. La corsa per assicurarsi le prestazioni di Calvert-Lewin si preannuncia dunque animata, con la società milanese pronta a fare valere le proprie ragioni sportive ed economiche per superare la concorrenza.

