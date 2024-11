Nuova tegola per Fonseca: il rossonero, sottoposto a intervenuto chirurgico, resterà fuori per quattro settimane.

A poche ore dal match di questa sera contro lo Slovan Bratislava, il Milan apprende con dispiacere della notizia riguardante lo stato di salute di uno dei suoi giocatori che, stando al bollettino diffuso dall’AC Milan, resterò fuori per un periodo di tempo significativo.

Il giocatore sarebbe potuto essere una pedina importante nella sequenza di partite che aspetta il Milan nel prossimo futuro, almeno fino alla sosta per le festività natalizie. Il suo infortunio aumenta l’urgenza di un intervento sul mercato già a gennaio, qualora ci fosse la giusta opportunità.

Tra lo Slovan Bratislava e il nuovo infortunio in casa Milan

La notizia dell’infortunio del rossonero arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, a poche ore da una sfida importante di Champions League che potrebbe essere determinante per il futuro rossonero nella competizione. Una notizia che non può far di certo felice Fonseca che perde un uomo arruolabile per il tour de force che aspetta il Milan tra partite europee, di campionato e di Coppa Italia. I tempi di recupero non sono brevissimi, anzi, non è da escludere infatti un intervento sul mercato di gennaio per fronteggiare all’emergenza che, in ogni caso, sarà valutata con più precisione nelle prossime settimane.

L’infortunio che scuote Milanello

L’AC Milan comunica che “questa mattina a Belgrado Luka Jović, accompagnato da un membro dello staff medico del Milan, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. L’operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita. Jović si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane“.

Luka Jovic

Le alternative per gennaio

Il Milan monitorerà il mercato di gennaio in cerca di possibili soluzioni, forte ad ogni modo del fatto di avere a disposizione Abraham e anche Okafor che, proprio con Pioli nella passata stagione, ha agito anche nel ruolo di attaccante centrale. L’infortunio del serbo riapre con ancor maggiore rilevanza i punti interrogativi in merito al proprio futuro in rossonero, futuro già molto in discussione nelle ultime settimane.

