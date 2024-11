Fonseca pensa a un nuovo cambio di formazione contro lo Slovan Bratislava, alla base della scelta una strategia molto chiara.

Nel panorama calcistico europeo, non mancano le sfide che mettono alla prova la tenacia e la strategia delle squadre di prim’ordine. Una di queste si profila all’orizzonte per il Milan, che si prepara ad affrontare lo Slovan Bratislava in una partita cruciale per la propria permanenza nelle competizioni europee.

Nonostante sulla carta l’incontro sembri pendere nettamente a favore della squadra rossonera, il passato ha insegnato che nulla è scontato nel mondo del calcio, soprattutto in contesti così decisivi. Motivo che ha spinto il tecnico a una mossa inaspettata ma che promette di essere efficace.

Un avversario non da sottovalutare

Lo Slovan Bratislava, benché attualmente occupi l’ultima posizione nella sua graduatoria con un bilancio poco lusinghiero di quattro sconfitte in altrettante partite, ha messo a segno solo due goal contro i quindici subiti. Il Milan, consapevole di questi numeri, non vuole però cadere nell’errore di sottovalutare l’avversario. La storia delle competizioni europee è costellata di sorprese e ribaltoni inaspettati, motivo per cui l’allenatore Fonseca è determinato a non abbassare la guardia.

Strategie e scelte tattiche

Forte delle lezioni apprese in passato, Fonseca ha deciso di apportare qualche modifica alla formazione, pur mantenendo uno schema tattico riconoscibile. Una delle novità più significative è l’inserimento di Noah Okafor nella formazione titolare. Il giocatore svizzero, dopo tre panchine consecutive contro squadre del calibro di Real Madrid, Cagliari e Juventus, ha dimostrato di essere in ottima forma e di avere un’energia particolare, come testimoniato anche da un recente post su Instagram. La sua presenza dal primo minuto rappresenta una chiara scommessa sulle sue capacità e sull’apporto che può dare alla squadra in una partita di così alta posta.

Noah Okafor

Gestione dell’organico e scelte preventive

Parallelamente alle scelte offensive, Fonseca ha dovuto pensare anche alla gestione ottimale del suo organico, considerando impegni ravvicinati e condizioni fisiche dei giocatori. In questo quadro, Rafael Leao verrà lasciato a riposo per precauzione, a seguito di un colpo ricevuto nella precedente partita contro la Juventus. Una scelta che sottolinea l’importanza di pensare alla stagione in termini di maratona piuttosto che di sprint, cercando di preservare la condizione fisica dei calciatori chiave in vista di impegni futuri, come l’imminente sfida contro l’Empoli.

