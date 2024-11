Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Milan Furlani si prepara a sferrare l’attacco decisivo. Un nome spicca su tutti: la strategia.

Nel frenetico universo del calcio, le squadre sono costantemente alla ricerca di talenti in grado di potenziare le loro rose a metà stagione. Il Milan sembra aver posato gli occhi su un profilo che, per caratteristiche, potrebbe fare al caso di Fonseca.

Il suo avvio di stagione è stato senza dubbio molto positivo, mettendosi in mostra con qualità e personalità, scalando in fretta le gerarchie di scelta in quel di Via Aldo Rossi. Svelata la strategia rossonera per gennaio per arrivare al colpo di cui Fonseca ha tanto bisogno.

Dalla Champions al profilo che tanto piace al Milan per gennaio

Il Milan è senza dubbio sospeso tra la necessità di fare risultato questa sera contro lo Slovan Bratislava e il mercato di gennaio che si avvicina sempre di più. Il primo scorcio di stagione ha palesato che la rosa di Fonseca necessiterebbe di qualche piccolo rinforzo che possa aumentare il giro del motore in vista della rimonta che il Milan si è prefissato di compiere per conquistare l’accesso alla prossima Champions League. Il profilo è stato individuato così come la strategia per arrivarsi nelle prossime settimane. Il profilo si adatterebbe in modo perfetto nello scacchiere tattico di Fonseca.

Il nome in cima alla lista di Furlani e la strategia rossonera

Reda Belahyane, nato vent’anni fa ad Aubervilliers in Francia e con origini marocchine, si è affermato come una delle pedine chiave del Verona. Con quasi mille minuti sulle spalle in questa stagione, il suo contributo è stato fondamentale nell’undici di Zanetti, tanto da considerarlo praticamente insostituibile. Questo interesse non è sfuggito nemmeno agli occhi dei grandi club, con il Milan che lo segue da vicino, nonostante la concorrenza sia agguerrita sia in Italia, con l’Inter, sia all’estero, con giganti del calibro di Chelsea, Manchester City e Marsiglia. Sebbene il Milan possa aver bisogno di un calciatore con maggiore esperienza per affrontare immediatamente le sfide dei top team, Belahyane rappresenta una prospettiva allettante per più di un motivo. Primo tra tutti, l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, è alla ricerca di nuove energie per il centrocampo, dato l’infortunio di Ismael Bennacer e l’assenza di vere alternative a Fofana e Reijnders. Belahyane, con la sua giovane età e il talento già dimostrato, potrebbe essere la soluzione ideale. Uno degli aspetti più accattivanti della possibile acquisizione di Belahyane è la sua convenienza economica rispetto ad altri obiettivi di mercato. Costando significativamente meno di giocatori come Ricci o Frendrup, rappresenta una scelta oculata in tempi in cui la gestione finanziaria è cruciale. Inoltre, il fatto che Belahyane non verrebbe conteggiato nella lista dei giocatori stranieri, data la sua giovane età, rappresenta un ulteriore vantaggio strategico per la squadra rossonera.

Il colpo che manca al Milan

Reda Belahyane emerge come un nome di spicco per il Milan in vista del mercato di gennaio. Nonostante la concorrenza intensa, gli indiscutibili talento e potenziale di crescita del giovane giocatore, insieme ai suoi vantaggi economici, lo pongono in cima alla lista delle priorità del club. Questo possibile trasferimento rappresenta non solo una scelta strategica mirata al futuro, ma anche l’opportunità di dotarsi fin da subito di un giocatore in grado di lasciare il segno.

