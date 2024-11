Il Milan torna alla vittoria senza convincere contro un avversario decisamente sotto la media. I giocatori rossoneri nel post partita sottolineano quanto sia fondamentale migliorare.

Christian Pulisic ha sbloccato un match che si è fatto difficile fino al fischio finale; queste le sue parole nel post partita a Milan TV: “Era una gara difficile. Siamo contenti per i tre punti che sono la cosa più importante, ma dovevamo giocare meglio. Non è facile giocare qui, siamo passati in vantaggio, loro hanno avuto delle occasioni, dobbiamo fare meglio. Noi vogliamo giocare meglio. Vincere è importante, ma dobbiamo migliorare”.

Le parole di Rafa Leao

Parla a Sky invece Rafa Leao che col suo delizioso tocco sotto ha riportato il Milan in vantaggio nella ripresa: “La cosa più importante era vincere. Siamo passati in vantaggio, poi gli abbiamo concesso occasioni che gli hanno dato fiducia. Il mister aveva preparato bene la partita, sapevamo che non era facile giocare contro di loro in casa. In queste partite non basta la qualità per vincere”.

Continuità ed insoddisfazione

Sulla continuità: “Ora mancano altre tre partite, speriamo di vincerle perchè è importante. Ora

questa partita è finita, pensiamo subito a quella in campionato. Il Milan deve puntare sempre al top della classifica. Questa partita era da finire con più gol, dovevamo essere più cattivi davanti alla porta. Gli abbiamo lasciato due-tre occasioni dove hanno fatto gol, hanno preso fiducia giocando in casa. Potevamo fare di più ma l’importante è la vittoria”.

Tijjani Reijnders, Rafa Leao, Theo Hernandez

Cattiveria sportiva e panchina

Leao prosegue: “Succedono in stagione partite così, ci sono tante partite e poco tempo per recuperare. Dobbiamo essere più cattivi, in queste

competizioni devi entrare in campo e far vedere agli avversari, dall’inizio alla fine, che sei lì per vincere”. E, sul fatto di essere nuovamente partito dalla panchina: “È tutto risolto. Il mister lo sa che non mi piace andare in panchina, ma sono sempre pronto per aiutare la squadra. Sono contento, come sono contenti tutti qua, il Milan sta facendo un bel lavoro e dobbiamo capire meglio le sue idee. Ma siamo tutti contenti qua. Questa partita di oggi era troppo importante, non potevamo fare altro che vincere. Vogliamo entrare nella top 8, mancano ancora tre partite da vincere: se vinciamo andiamo avanti”.

