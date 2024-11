Un Milan ancora spento e poco cattivo si prende un brodino ricostituente sul piano dei risultati. La squadra rossonera però è scollata e continua a commettere gli stessi errori.

Maignan 6

Mai impegnato e nonostante ció subisce due reti. Prima lasciato solo in uno contro uno e poi con un eurogol su cui poco può fare.

Calabria 4,5

La rete del provvisorio pareggio slovacco nasce addirittura da un corner a favore del Milan sui cui sviluppi lui non riesce a mettere il piede lasciando campo libero all’imbucata che porta all’1-1. Molto male sui cross e non riesce a vincere mai un contrasto.

(Emerson Royal) s.v.

Come gli altri entrati a poco meno di 20 minuti dalla fine scende in campo quando la partita sembra archiviata prima che il gran gol del 2-3 di Marcelli la renda tesa fino al fischio finale.

Tomori 6

Attento in marcatura ma spesso impreciso, e non poco, in impostazione. Ormai queste sono le sue caratteristiche conclamate ma resta comunque imprescindibile per la retroguardia del Milan.

Pavlovic 5,5

Mezzo voto in più per la scivolata alla disperata che evita il catastrofico vantaggio slovacco sullo 0-0. Lento, troppo.

Theo Hernandez 5

Altro giro a vuoto per un giocatore che non è più un valore aggiunto per il Milan da inizio stagione ormai. Ci sta tutto ma infastidisce più la supponenza dei cross (tanti) sballati.

Fofana 6,5

Sempre prezioso anche se poco appariscente, proprio come i migliori nel suo ruolo. È suo l’assist a Leao per il secondo vantaggio rossonero.

(Musah) s.v.

Vedasi Emerson Royal

Reijnders 6

Non riesce a tradurre in fatti le sue idee e si perde abbastanza nella confusione di una partita che il Milan porta a casa quasi solo per l’evidente disparità tecnica con gli avversari e non è un complimento per gli uomini di Fonseca.

(Loftus-Cheek) s.v.

Vedasi gli altri senza voto.

Chukwueze 5,5

Sembra ispirato all’inizio ed i suoi tagli all’interno paiono il miglior grimaldello per sbloccare il match ma si perde progressivamente in una nuvola di fumo e scelte di giocata sbagliate.

Christian Pulisic

Pulisic 6,5

Spreca un’ottima occasione di sinistro prima di insaccare di giustezza il primo vantaggio di destro. Sempre cercato dai compagni ma si percepisce non sia al top della forma.

Okafor 5

Ripetitivo nel suo caracollare sulla fascia senza mai, giustamente, incidere. Non capisce che gli hanno preso le misure dopo pochi minuti e continua testardamente ad insistere.

(Leao) 7

In un Milan nuovamente spento il tocco sotto sulla rete del 2-1 vale il prezzo del biglietto. A difesa schierata ovviamente incide molto meno ma appena si allentano le maglie slovacche diventa fondamentale ed una minaccia costante.

Abraham 6

Un regalo incredibile della difesa dello Slovan lo fa tornare a segnare in Europa dopo ben 25 mesi di digiuno in una partita però giocata da 5 secco.

(Camarda) s.v.

Altri minuti tra i grandi ed in Champions ma anche per lui vale quello detto per gli altri senza voto.

Fonseca 5,5

Vince ma questo Milan è ancora malato. Gli esaltanti sprazzi di Madrid sono durati troppo poco ma almeno azzecca l’immediato ingresso di Leao ad inizio ripresa. L’ennesimo turnover della coppia centrale difensiva però sembra ormai diventato assolutamente controproducente.

