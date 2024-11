Il Giudice Sportivo gli ha comminato due turni di squalifica. Atalanta-Milan perde un suo sicuro protagonista, assenza che pesa.

Il Milan è alle prese con un momento davvero molto delicato e che occorre superare al meglio per non gettare alle ortiche una stagione. Da qui fino a Natale ci saranno molte sfide cruciali per i rossoneri, partendo dalla Champions fino ad arrivare al campionato e alla Coppa Italia.

Ai primi di dicembre, poca prima di Sant’Ambrogio e più esattamente il 6 dicembre, i rossoneri saranno ospiti dell’Atalanta per una sfida che profuma di ultima chiamata per il treno delle grandi. Una gara che però perde uno dei suoi protagonisti per squalifica.

Il ritorno alla vittoria a ogni costo

Il Milan deve tornare a vincere, a ogni costo. Il campionato urge una svolta forte, autorevole per non vedere scappare via in modo irrimediabile chi, al momento, non accenna attimi di crisi. Dopo la notte di Champions il Milan dovrà fissare l’obiettivo al 6 dicembre quando il calendario gli porrà davanti uno scontro diretto da non sbagliare. La trasferta sul campo dell’Atalanta, nonostante le logiche insidie, rappresenta forse l’ultimo appello a cui può presentarsi il Milan per dare un senso compiuto a una stagione che rischia invece di essere molto deludente. Gara che perderò per squalifica uno dei suoi protagonisti annunciati.

Due stop e addio Atalanta-Milan

Gian Piero Gasperini, tecnico noto per la sua intensità sia in panchina che fuori dal campo, dovrà osservare un periodo di squalifica di due giornate. Questa decisione è stata presa in seguito a un accalorato confronto con il quarto uomo durante la partita che ha visto l’Atalanta prevalere sul Parma con un risultato di 3-1. L’episodio, ritenuto di gravità tale da giustificare una doppia giornata di sospensione, evidenzia la tensione che può emergere in momenti cruciali del campionato. L’alterco tra Gasperini e l’ufficiale di gara non è passato inosservato, segnando un momento di particolare tensione. La decisione del Giudice Sportivo di infliggere due giornate di squalifica all’allenatore dell’Atalanta manda un messaggio chiaro riguardo la necessità di mantenere un comportamento esemplare, anche nelle circostanze più stressanti.

Foto Daniele Buffa/Image Sport

L’importanza del fair play

Questi episodi sollevano questioni importanti riguardo alla condotta in campo e al rispetto tra i protagonisti del gioco. Mentre il calcio è un sport che vive di passione e intensità, c’è una linea sottile tra espressione emotiva e comportamento inaccettabile. La squalifica di figure chiave, come un allenatore della statura di Gasperini e un giocatore impegnato come Dossena, serve da monito per l’intero ambiente calcistico, ribadendo la centralità di valori come il rispetto e il fair play.

