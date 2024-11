Il Milan continua a guardarsi attorno in cerca di buone opportunità di mercato. Una in arrivo dalla Premier? Ecco le ultime.

Il mercato non conosce mai pause, anche quando i suoi battenti sono chiusi. Il Milan, come altre società, pianifica già le prossime mosse con la finalità di aggiungere quanta più qualità possibile al proprio organico.

In particolare l’attenzione si accende su un’occasione che potrebbe arrivare dalla Premier. Un giocatore finito ai margini in Inghilterra potrebbe essere un investimento a cui il Milan potrebbe puntare, soprattutto perché ne conosce bene le qualità tecniche.

Prima del mercato, il campo

Il mercato, per quanto importante, viene sempre dopo il campo. In particolare il Milan è atteso da una trasferta insidiosa come quella di Cagliari, dove gli uomini di Fonseca sono chiamati a dare seguito al quanto di bello visto a Madrid, esattamente come ci si aspettava potesse fare dopo il trionfo nel derby contro l’Inter. L’elemento che ha maggiormente caratterizzato la stagione degli uomini di Fonseca è stato infatti l’incapacità di avere continuità, alternando ottime prestazioni ad altre molto meno incisive. Dopo Madrid si prospetta per il Milan una nuova occasione per ripartire, con maggiore forza, alla conquista di quelle posizioni che meritano i rossoneri in campionato.

L’occasione dalla Premier

Non è la prima volta che Jakub Kiwior attira l’attenzione di grandi club italiani. Già un anno fa, il Milan aveva mostrato un forte interesse per il giocatore, valutandolo come un possibile rinforzo per la propria retroguardia. Tuttavia, il contesto era differente: l’Arsenal, impegnato nella lotta per la Premier League, non aveva alcuna intenzione di privarsi di un elemento versatile come Kiwior, capace di coprire più ruoli in difesa. Nonostante il giocatore non sia mai stato una presenza fissa nell’undici titolare di Mikel Arteta, la sua utilità in competizioni nazionali e internazionali è stata comprovata. La società londinese aprirà la porta solamente di fronte a un’offerta che si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, cifra che riflette l’attuale valutazione di Kiwior sul mercato. Il giocatore potrebbe sì interessare ma non a certe condizioni che lo rendono proibitivo.

Jakub Kiwior

L’interesse del Napoli

Il Napoli, alla ricerca di rinforzi capaci di mantenere alto il livello delle prestazioni difensive, ha puntato gli occhi su Jakub Kiwior. Il club azzurro si trova di fronte all’ostacolo rappresentato dall’Arsenal, che avendo investito una cifra considerevole per il difensore polacco, esclude categoricamente la possibilità di un prestito. L’Arsenal sembra poco incline a privarsi del giocatore senza adeguato compenso, il suo valore sul campo non passa inosservato ai grandi club europei. La sua esperienza, anche se in parte limitata a incontri di coppa e sporadiche apparizioni in campionato, lo rende un profilo allettante per squadre alla ricerca di difensori polivalenti e affidabili. Che la sua prossima destinazione sia Napoli o un altro club ambizioso, Kiwior rappresenta uno degli esempi più interessanti delle dinamiche di mercato nel calcio di oggi, dove talento, strategia e finanza si intrecciano in maniera sempre più complessa.

LEGGI ANCHE “Mi piace il Milan”, apertura clamorosa del calciatore: Furlani tenta il grande colpo?

Leggi l’articolo completo Dalla Premier il nuovo difensore del Milan? Emerge un retroscena molto interessante, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG