Il Milan appare sempre più vicino dal mettere a segno un vero e proprio “colpo” di mercato. Accordo a un passo, ecco le cifre.

Il Milan è tornato a Milanello carico di certezze e consapevolezze dopo la grande vittoria in terra madrilena. Il successo al Bernabeu non aggiunge infatti solo sfarzo alla stagione rossonera ma, in modo più concreto e tangibile, rinnova le speranze per un prosieguo di stagione altisonante.

Fonseca è apparso sempre più al comando della nave rossonera e, come un vero capitano, sembra in grado di poter guidare questa squadra verso nuovi orizzonti. Tante le certezze per il portoghese che, da qui a breve, potrebbe ricevere un grande “aiuto” dalla società con un “colpo” che potrà solo che fare bene al suo lavoro.

La vittoria di Fonseca

La vittoria di Madrid ha senza dubbio la firma di Fonseca. L’allenatore, con le sue idee, è stato uno degli artefici principali del successo storico in quel di Madrid. Ora tutti chiedono a lui e alla squadra continuità di rendimento, a partire dalla sfida di campionato che attende i rossoneri a Cagliari sabato alle 18:00. Ritrovare certezze anche in Serie A è quanto si augura il mister e i tifosi che, dopo la notte di Madrid, desiderano festeggiare anche in campionato i tre punti. Fronte società si attende con ansia il “colpo” che potrebbe aggiungere ancora più energia al percorso di Fonseca e della squadra in questa stagione. L’accordo sembra ormai vicino alla fumata, si parla già di cifre.

“Pronto” il colpo

La stella in ascesa di Tijjani Reijnders non è sfuggita agli occhi esperti di Frank Rijkaard, ex gloria del calcio olandese, che lo ha definito sulla strada giusta per diventare uno dei centrocampisti più forti al mondo. Una dichiarazione non da poco, considerando il peso che nomi come Rijkaard portano nel mondo del calcio. Reijnders ha dato prova del suo eccezionale talento durante una partita al Santiago Bernabeu, dove ha messo in mostra tutte le sue abilità contro il Real Madrid, un avversario che per molti rappresenta il vertice del calcio club mondiale. Le prestazioni di Tijjani non brillano solo in solitaria; la sua intesa sul campo con Fofana è motivo di grande entusiasmo per i tifosi del Milan, suggerendo che i due possano essere i protagonisti di una nuova emozionante saga calcistica in rossonero. La sinergia che sta emergendo tra loro potrebbe effettivamente rivoluzionare il centrocampo della squadra, promettendo una dinamica potente e affiatata per le prossime stagioni. Il futuro di Reijnders appare sempre più rosso e nero, con negoziazioni in corso per un significativo rinnovo contrattuale che lo vedrebbe legato al Milan fino al 2030. Un passaggio da un ingaggio attuale di 1,7 milioni a 3,5 netti a stagione sottolinea non solo il riconoscimento del suo valore sul campo ma anche la fiducia che la dirigenza ripone nel suo contributo futuro alla squadra.

Tijjani Reijnders

L’interesse della Premier League

Non passa inosservato il fatto che Tijjani Reijnders abbia attirato l’attenzione di club di livello mondiale come il Manchester City e il Tottenham. Questo testimonia il livello delle sue prestazioni in questa stagione, dove ha messo a segno 4 gol nelle ultime tre partite, un netto miglioramento rispetto al suo record precedente con il Milan. Tuttavia, nonostante gli sguardi ammirati dalla Premier League, sembra che il futuro di Reijnders continuerà a essere tintato di rosso e nero, con prospettive di un rinnovo contrattuale che lo legherebbero a lungo termine al club milanese.

LEGGI ANCHE Dai nerazzurri al Milan a parametro zero? Spunta un’idea clamorosa, gli scenari

Leggi l’articolo completo Il Milan prepara il “colpo”, accordo a un passo: le cifre e le condizioni dell’affare, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG