Tegola per il Milan e per Fonseca in vista del match di sabato contro il Cagliari. Il rossonero ha subito infatti un trauma cranico.

Il Milan, dopo il successo storico in casa del Real Madrid, pensa ora alla sfida di campionato di sabato a Cagliari. Trasferta nella quale i rossoneri cercheranno di dare seguito a quanto visto al Bernabeu, con l’obiettivo di accorciare in classifica rispetto a chi è davanti agli uomini di Fonseca.

Il Milan visto a Madrid suggerisce possa iniziare da ora una nuova stagione per i rossoneri, forti di nuove certezze e consapevolezze. Il Leao in grande spolvero al Bernabeu è infatti uno degli elementi che favoriscono questo pensiero e questa speranza, sia nei tifosi che nella società.

A Cagliari per ripartire

Il Milan è chiamato ora a dare seguito al quanto di bello visto a Madrid, esattamente come ci si aspettava potesse fare dopo il trionfo nel derby contro l’Inter. L’elemento che ha maggiormente caratterizzato la stagione degli uomini di Fonseca è stato infatti l’incapacità di avere continuità, alternando ottime prestazioni ad altre molto meno incisive. Dopo Madrid si prospetta per il Milan una nuova occasione per ripartire, con maggiore forza, alla conquista di quelle posizioni che meritano i rossoneri in campionato. Sulla sfida di sabato in terra sarda aleggia però un forte punto interrogativo, un rossonero infatti ha rimediato un trauma cranico e non partita per Cagliari.

Trauma cranico, niente Cagliari

La notizia è arrivata da pochi minuti da Milanello e non può certo far piacere ai tifosi del Milan, tantomeno a Paulo Fonseca. Alvaro Morata ha rimediato infatti un trauma cranico in uno scontro aereo in allenamento con Pavlovic. L’attaccante spagnolo, scrive Sky, è stato subito all’ospedale di Legnano dove è stato sottoposto a una risonanza che ha dato esito negativo. Il calciatore sarà attenzionato nelle prossime ore. L’attaccante iberico non partirà per la trasferta del Milan a Cagliari.

Alvaro Morata

Un’assenza che pesa

L’assenza di Alvaro Morata non è una bella notizia per il Milan. L’attaccante spagnolo, in gol al Bernabeu, appariva infatti in uno splendido momento di forma risultando sempre tra i migliori in campo. In casa Milan nelle prossime ore si valuteranno le condizioni di Abraham e, in caso di necessità, potrebbe essere convocato Francesco Camarda.

LEGGI ANCHE Dai nerazzurri al Milan a parametro zero? Spunta un’idea clamorosa, gli scenari

Leggi l’articolo completo Milan, trauma cranico per il rossonero: non partirà per Cagliari, ecco cosa è successo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG