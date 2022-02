Dalla Spagna: Milan-Inter, derby di mercato per Jovic

Le necessità di Milan e Inter per l’attacco convergono sullo stesso nome di mercato. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Luka Jovic è un nome sulla lista di Maldini, pronto ad affondare per il calciatore in vista della prossima estate. L’attaccante del Real Madrid è fuori dal progetto sportivo delle Merengues e, per questo, sarebbe pronto a lasciare la capitale spagnola al termine della stagione.

Secondo i media spagnoli, sul calciatore ex Eintracht di Francoforte, ci sarebbe da tempo anche l’Inter. I nerazzurri avevano chiesto informazioni al Real prima di virare su Edin Dzeko come sostituto ideale di Lukaku. Jovic non sta trovando spazio nella squadra di Ancelotti ed è almeno da un paio di sessioni di mercato con la valigia pronta. Nei prossimi mesi capiremo a quali condizione il calciatore potrebbe lasciare la Liga.