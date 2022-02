Mbappé e un futuro al Real: “Adesso penso a batterlo. Non ho ancora deciso”

Non è certo un mistero che Mbappé sia l’obiettivo numero uno per la campagna acquisti del Real Madrid in vista della prossima stagione. Ospite di Amazon Prime France nel dopopartita di Lille-PSG, terminata con la vittoria del club parigino per 5-1, Kylian Mbappé è tornato a parlare del suo futuro, fra il rinnovo di contratto che stenta ad arrivare e le sirene del Real Madrid.

Il calciatore sembra concentrato sulla stagione in corso: “La decisione sul mio futuro non è stata ancora presa. Giocare contro il Real Madrid in Champions League cambia molte cose. Anche se al momento sono libero di fare quello che voglio, non parlerò con l’avversario né farò cose del genere. Sono concentrato sul battere il Real Madrid e cercherò di fare la differenza. E poi vedremo cosa succede”.