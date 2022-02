Mercato, Perisic dice no al rinnovo con l’Inter

Secondo la redazione di Sportmediaset sta per finire l’avventura in nerazzurro di Ivan Perisic. Il croato ha un contratto in scadenza e non ha intenzione di rivedere al ribasso gli attuali emolumenti per restare a Milano. L’Inter offre al calciatore un biennale e si spinge al tetto dei 4 milioni mentre l’esterno ne chiede quasi 6 e un anno in più di contratto. Difficile trovare un’intesa.

Perisic, che sta dimostrando tutte le sue qualità tecniche e atletiche nel corso di questa stagione, valuterà ora le offerte che arriveranno al suo procuratore. Il calciatore non disdegnerebbe un ritorno in Bundesliga ma è da vedere quali squadre potrebbero permettersi un budget del genere per accontentarlo. L’Inter nel frattempo si è cautelata con l’arrivo di Robin Gosens dell’Atalanta, pronto a sostituire Perisic nei prossimi mesi.