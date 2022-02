Mercato, la condizione per il rinnovo di Perisic

Ivan Perisic e l’Inter: la telenovela continua. Il calciatore croato sta ben impressionando la tifoseria e la società, che vorrebbe trattenerlo a una condizione. L’arrivo di Gosens non ha cambiato alcun equilibrio secondo Beppe Marotta. La palla è ancora al centro: l’Inter non vuole rinnovare il contratto al calciatore alle cifre attuali mentre il croato vorrebbe firmare l’ultimo accordo importante della sua carriera.

Difficile ma non impossibile trovare una via d’uscita, se il calciatore non abbasserà le pretese di ingaggio. Ballano circa 2 milioni tra domanda e offerta, con il club nerazzurro che preferirebbe far siglare a Perisic un accordo biennale. A 33 anni il croato deve scegliere se restare con i colori che lo hanno fatto diventare grande o tentare una nuova esperienza, magari all’estero. Il club di Viale della Liberazione è fiducioso sul fatto che si possa proseguire insieme.