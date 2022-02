Il Napoli rimanda a giugno i discorsi sul rinnovo di Mertens, parola di Giuntoli

Dries Mertens ha il contratto in scadenza a fine stagione con opzione di rinnovo a favore della società. L’attaccante non smette mai di dichiarare la sua volontà di restare a Napoli ma per ora gli azzurri non fanno trasparire nulla. Il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli ha parlato così a DAZN dopo la vittoria di Venezia.

“Come abbiamo già detto, abbiamo un’opzione in mano nostra c‘è tutto il tempo di valutare con lui. A fine anno ci siederemo insieme e valuteremo il da farsi. È una valutazione tecnica, anagrafica o economica? È a 360°, quando ci metteremo seduti, valuteremo tutti i parametri“. Tutto rimandato dunque, il Napoli perderà sicuramente il capitano Lorenzo Insigne a fine stagione, anche questo inciderà sulla decisione riguardante il 34enne belga.