La Sampdoria tessera Giovinco per l’infortunio di Gabbiadini

Inizia alla grande la seconda era di Giampaolo alla Sampdoria col 4-0 rifilato al Sassuolo, ma per i blucerchiati non è tutto oro quello che luccica. Purtroppo Manolo Gabbiadini si è lesionato il legamento crociato del ginocchio sinistro: per lui stagione finita. Una tegola non da poco visto che l’attaccante stava disputando un’ottima stagione fin qui.

I blucerchiati già ieri avevano previsto la grossa entità dell’infortunio e quindi sono intervenuti tempestivamente sul mercato. La dirigenza ha contattato subito lo svincolato Sebastian Giovinco per proporgli un contratto di sei mesi. Secondo Sky Sport l’ex Juventus ha già accettato ed è atteso oggi a Genova. Giovinco non gioca gare ufficiali dallo scorso agosto, data della scadenza del contratto con l’Al-Hilal Riyad, l’attaccante torna in Serie A dopo 7 anni.