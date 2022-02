Gosens: “Ho pensato all’offerta del Newcastle ma non consideravo veramente un trasferimento lì”

Robin Gosens è stato intervistato dalla rivista tedesca Kicker e ha raccontato le trattative che lo hanno visto coinvolto il mese scorso; l’esterno ha rifiutato un’offerta probabilmente più ricca per andare all’Inter. “Il Newcastle? Ci ho pensato, ma non ho mai considerato veramente un trasferimento. È assolutamente umano averci pensato se in un luogo diverso puoi guadagnare molto di più per fare lo stesso lavoro”.

“Non solo mi sarei assicurato un futuro sicuro, ma l’avrei fatto anche per qualche prossima generazione della mia famiglia grazie alle generosa offerta economica inglese. L’Atalanta mi aveva acquistato per poco meno di un milione, ora ha ottenuto una cifra considerevole per il mio trasferimento in nerazzurro. E’ una situazione in cui vincono tutti”.