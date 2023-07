Possibile colpo di scena per la trattativa per l’arrivo di Alvaro Morata all’Inter. Ad oggi la situazione è totalmente bloccata

L’Inter avrebbe sondato il terreno per l’acquisto di Alvaro Morata, senza mai affondare seriamente il colpo. Più o meno stesso atteggiamento avuto dalle altre pretendenti per l’attaccante, come Roma, Juventus e Milan. Chiacchiere informative, ma nessuna offerta che si avvicini ai 20 milioni di euro chiesti dall’Atletico Madrid.

Come riferisce Relevo, i nerazzurri avrebbero fatto capire al club spagnolo di non avere intenzione di avvicinarsi a quella cifra richiesta. Così ad oggi la situazione è totalmente bloccata ed è probabile che il centravanti resti ai colchoneros. Intanto l’Atletico, come aveva riportato L’Equipe, si sarebbe mosso per l’attaccante Elye Wahi, salvo poi fare un passo indietro vista la probabile permanenza di Morata.

L’articolo Dalla Spagna – Morata Inter, trattativa ferma: potrebbe restare all’Atletico Madrid proviene da Inter News 24.

