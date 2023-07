Oggi giornata di pausa dagli allenamenti durante il ritiro dell’Inter: i nerazzurri torneranno ad Appiano domani, prima di partire in tournée

Nessun allenamento oggi ad Appiano Gentile, giorno di riposo dal ritiro dell’Inter. Simone Inzaghi ha concesso un solo giorno di relax ai suoi calciatori dopo il grosso carico di lavoro dell’ultima settimana.

Come riferisce il giornalista Pasquale Guarro su Twitter, i nerazzurri ritorneranno alla Pinetina domani, dove si ritroveranno prima della partenza per la tournée in Giappone, prevista nel pomeriggio di domani.

L’articolo Ritiro Inter, oggi riposo. Domani la partenza per il Giappone: il programma proviene da Inter News 24.

