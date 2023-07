Romelu Lukaku sembrerebbe essere pronto a tutto pur di esaudire il proprio desiderio di rimanere all’Inter per l’anno prossimo

La trattativa tra Inter e Chelsea per la permanenza di Romelu Lukaku in nerazzurro rimane ancora complicata. Una grossa mano potrebbe arrivare dal calciatore, non solo per la pressione fatta ai Blues.

Stando a quanto riferisce Sky Sports News in Inghilterra, il belga è disposto a tagliarsi lo stipendio per favorire l’andata in porto dell’affare. I londinesi dovrebbero incassare circa 35 milioni di sterline, mentre il giocatore è disposto a rinunciare ad un milione di sterline pur di restare a Milano.

L’articolo Dall’Inghilterra – Lukaku pronto a tagliarsi lo stipendio per l’Inter: la situazione proviene da Inter News 24.

