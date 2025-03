Dall’Inter al Milan, l’incredibile cambio maglia infiamma il mercato. L’indiscrezione rivela la mossa rossonera per “vendicare” Calhanoglu.

La sfida tra Inter e Milan è più che mai viva e vibrante. Ad accenderla fuori dal campo, in attesa della doppia sfida di Coppa Italia, ci ha pensato l’agente del giocatore che piace a entrambe le milanesi, confermando il dialogo con entrambe le società. La rivalità tra le due milanesi è particolarmente intensa quest’anno, soprattutto dopo la vittoria rossonera della Supercoppa in rimonta a Riad lo scorso 6 gennaio. Quel trionfo ha aggiunto ulteriore pepe a una stagione che si preannuncia infuocata, con le due squadre pronte a darsi battaglia non solo sul campo, ma anche sul mercato. Il confronto con l’Inter sarà quindi molto più di una semplice partita, rappresentando un ulteriore capitolo di una rivalità che non sembra conoscere fine.

La situazione attuale di Inter e Milan

L’Inter, attualmente in testa alla Serie A con tre punti di vantaggio sul Napoli, si distingue per la sua eccellente stagione sportiva, con l’accesso ai quarti di finale della Champions League e alla semifinale di Coppa Italia, partita che perderà per infortunio uno dei suoi protagonisti più attesi. Il Milan, d’altro canto, vive un momento differente, posizionandosi al nono posto in campionato e avendo già detto addio alla Champions League al termine delle fasi di playoff. Nonostante ciò, i rossoneri hanno ottenuto un successo importante conquistando la Supercoppa Italiana a gennaio, imponendosi proprio sull’Inter.

Dall’Inter al Milan, l’incredibile cambio maglia infiamma il mercato: la “proposta” per “vendicare” Calhanoglu

I due club meneghini, storici rivali non solo sul campo ma anche nelle sessioni di mercato, hanno dimostrato in passato di poter competere anche per le firme dei giocatori. Gli affari che vedono protagonisti atleti in movimento da una parte all’altra della città non sono una novità, e l’ultimo nome – scrive Milanlive.it – che si sta aggiungendo a questa lista è quello di Mateo Kovacic, elemento di spicco del Manchester City. Kovacic, con una carriera già significativa alle spalle, inclusi tre anni al Real Madrid e cinque stagioni al Chelsea, prima di approdare sotto la guida di Pep Guardiola, è diventato un obiettivo di mercato per il Milan. Nonostante un contratto in vigore fino al 2027 con il Manchester City, la possibile partenza del croato non è da escludere, specie in un contesto che vede il club inglese alla ricerca di un rinnovamento. Il Milan, per bocca dei suoi dirigenti Ibrahimovic e Moncada, ha espresso interesse verso il giocatore, con l’intento di elevare il livello qualitativo del proprio centrocampo. Kovacic, da parte sua, sembra attratto dall’idea di un ritorno in Serie A, lega in cui ha già militato per due stagioni e mezza con la maglia dell’Inter, totalizzando 97 presenze e 8 reti.

