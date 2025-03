Dopo Calhanoglu un altro “tradimento”, il rossonero “molla” Conceicao e va da Inzaghi: il clamoroso cambio maglia spiazza tutti

Dopo Calhanoglu un altro “tradimento”, il rossonero “molla” Conceicao e va da Inzaghi. L’ultima voce di mercato spiazza tutti.

Milan e Inter quest’anno hanno più volte incrociato i propri destini in sfide decisamente forti e dall’esito sempre incerto. La doppia sfida di Coppa Italia sarà solo l’ultimo atto di questa rivalità stagionale, ma una partita che si preannuncia ancora più intensa a causa dell’assenza per infortunio di uno dei protagonisti più attesi. La sfida tra le due milanesi potrebbe però estendersi anche al mercato, con entrambe le società in lotta per rinforzare le proprie rose e contendersi alcuni obiettivi comuni. Il mercato, quindi, potrebbe diventare il terreno su cui si giocherà un’altra grande battaglia tra i due club, aggiungendo ulteriore fascino a questa stagione già ricca di emozioni.

Mercato rovente sull’asse Milan-Inter

Proprio nelle ultime ore, l’agente dell’obiettivo di mercato rossonero ha rivelato di essere in contatto, oltre che con il Milan, anche con i cugini nerazzurri. Per l’estate, quindi, si annuncia un nuovo scontro di mercato tra le milanesi, un confronto che potrebbe essere molto più vasto di quanto si possa immaginare. La situazione si fa ancora più interessante, poiché un rossonero potrebbe lasciare Milanello per accasarsi sotto la guida di Inzaghi all’Inter. Questo possibile scambio di giocatori tra i due club milanesi aggiunge un ulteriore livello di competizione alla già accesa rivalità, sia sul campo che sul mercato.

Il rossonero “molla” Conceicao e va da Inzaghi

Al termine della stagione, il destino di Joao Felix sembra avvolto nel dubbio. La decisione del Milan riguardo alla sua conferma dipenderà non solo dalle condizioni economiche imposte dal Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo, ma anche dalla direzione tecnica che il club rossonero vorrà assumere per il futuro. Ad oggi, le speranze di vedere Felix permanere in rossonero appaiono deboli, ma ciò non preclude la possibilità di un suo proseguo di carriera in Italia. Prima di atterrare al Milan, era stata l’Inter a essere contattata dall’agente del giocatore, Jorge Mendes, suggerendo come il club nerazzurro – allora alla ricerca di un rinforzo offensivo – potesse rappresentare il contesto tattico ideale per Felix. Nell’attuale schema di gioco di Inzaghi, Joao potrebbe trovare il suo ambiente naturale, potenzialmente a fianco di attaccanti del calibro di Lautaro o Thuram. Con l’Inter intenzionata a rinnovare il proprio reparto offensivo e la nuova proprietà disposta a investire su giovani talenti – scrive Milanlive.it – l’ipotesi di un trasferimento di Felix trasversalmente nella città meneghina potrebbe non essere così peregrina.

Leggi l’articolo completo Dopo Calhanoglu un altro “tradimento”, il rossonero “molla” Conceicao e va da Inzaghi: il clamoroso cambio maglia spiazza tutti, su Notizie Milan.