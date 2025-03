Rottura con l’agente, ora anche col Milan? Il futuro del rossonero potrebbe cambiare incredibilmente direzione

Rottura con l’agente, ora anche col Milan? Ecco come potrebbe cambiare il futuro del rossonero, il punto della situazione.

Il Milan è impegnato come non mai per mettere appunto le prime mosse per il futuro. Furlani lavora alacremente per nominare il nuovo DS rossonero, nonché il nuovo allenatore. Su quest’ultimo emergono voci discordanti, su tutte quelle dell’ex calciatore che annuncia con sicurezza: “Mi hanno riferito il nuovo allenatore del Milan”. Il giocatore aggiunge inoltre che il nome che gli è stato rivelato sarebbe al primo posto tra i candidati per la panchina rossonera. Questo annuncio ha acceso il dibattito tra i tifosi, che ora si chiedono se la dirigenza rossonera abbia già deciso il futuro tecnico della squadra o se siano ancora in corso trattative decisive. L’incertezza sul nome del nuovo allenatore mantiene alta l’attesa per gli sviluppi futuri in casa Milan.

Il caso Saelemaekers e il punto sul mercato

Il futuro del Milan passerà senza dubbio anche dal mercato, da cessioni e nuovi acquisti. La rivoluzione che ha in mente la dirigenza rossonera non prevede intoccabili, anzi. A tal proposito, il Club dovrà prendere una decisione importante su Saelemaekers, per cui gira voce che la Roma potrebbe avanzare una nuova proposta di scambio decisamente allettante. Il belga, che ha mostrato buone prestazioni in alcune fasi della stagione, potrebbe essere uno degli asset sui quali il Milan sarà disposto a riflettere, specialmente se l’offerta della Roma dovesse rivelarsi vantaggiosa. Le prossime settimane si preannunciano cruciali per capire se questa operazione andrà in porto o se Saelemaekers rimarrà al Milan per continuare il suo percorso.

Rottura con l’agente, ora anche col Milan? Il punto

Il nuovo agente di Liberali è Alessandro Lucci, uno dei procuratori più influenti nel panorama calcistico italiano, noto per gestire giocatori di alto profilo. La WSA, agenzia che rappresenta Lucci, ha una solida esperienza nella gestione di trattative delicate e strategiche. La decisione di Liberali di affidarsi a un agente di tale portata potrebbe segnalare un desiderio di fare un salto di qualità nella sua carriera e di negoziare in modo più incisivo il rinnovo con il Milan. Nel frattempo, diversi club italiani, tra cui l’Atalanta, stanno seguendo da vicino il giovane trequartista. L’Atalanta sembra la squadra più determinata a cercare di accelerare i tempi per acquisirlo, ma non è l’unica a puntare su Liberali. La concorrenza, quindi, potrebbe aumentare, mettendo il Milan di fronte a una situazione complessa. Il rinnovo con Liberali è una priorità per il club rossonero, che intende blindare il suo talento.

