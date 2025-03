Il Milan del prossimo anno comincia a prendere forma, ecco le mosse in programma per giugno.

Archiviata questa disastrosa annata, in casa Milan ci si comincia a muovere per programmare la prossima stagione. Sarà fondamentale essere protagonisti sul mercato e comprare giocatori di livello internazionale già pronti per essere decisivi. Per quello che esula dai giocatori sembrerebbe già scelto il nome del prossimo allenatore del Milan, mentre per il DS bisognerà aspettare ancora un po. Intanto compaiono i nomi dei primi giocatori sondati…

Prima di comprare bisognerà vendere

I rossoneri, come da un po’ di anni a questa parte, prima di acquistare dei giocatori dovrà liberarsi degli esuberi. Theo Hernandez ed Emerson Royal partiranno e oltre a loro la società ha un piano intrigante per arrivare a costruire un tesoretto. Il Milan ha infatti molti giocatori in giro in prestito con diritto di opzione. Se tutti questi giocatori venissero riscattati infatti il diavolo incasserebbe una cifra parti a 120-130 milioni, che se si aggiungono ai potenziali ricavi di Hernandez e Royal si arriva ad una cifra poco inferiore ai 200 milioni. E intanto il Milan ha già chiuso per un difensore.

Walker, riscatto certo?

Il Milan sembra molto intenzionato a riscattare Kyle Walker. Il terzino inglese in rossonero è stato una gioia per gli occhi, risultando sempre uno fra i migliori in campo. Il riscatto è fissato a 5 milioni di euro. I rossoneri proveranno a chiedere uno sconto al City, ma se anche questo sconto non dovesse esserci non si abbasserebbero le chance di conclusione dell’affare. Il giocatore sta bene a Milano, ha realizzato il “sogno inglese” di vivere in italia e trova il campionato italiano competitivo e stimolante. In sintesi è quasi sicuro che l’anno prossimo Walker sarà un giocatore del Milan.

Leggi l’articolo completo Il Milan non perde tempo e blinda la difesa: operazione prossima alla chiusura, su Notizie Milan.