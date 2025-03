Milan-Roma, trattativa bollente: Moncada valuta il maxi scambio

Il Milan studia nuove mosse per rinforzare la squadra. Il direttore tecnico Moncada valuta scambi per portare giocatori di talento a Milanello. Una strategia che potrebbe rivoluzionare la rosa rossonera.

Il calciomercato italiano si prepara a un’estate rovente, e i riflettori sono puntati su Roma e Milan, due club che potrebbero animare la sessione con trattative di peso. Le indiscrezioni si susseguono, alimentate dalle necessità di entrambe le squadre: i rossoneri, dopo una stagione di alti e bassi, vogliono rinforzare la rosa per competere stabilmente ai vertici della Serie A; i giallorossi, invece, cercano pedine per dare continuità al progetto di Claudio Ranieri e puntare a un posto in Europa. In questo scenario, gli intrecci tra le due società non sono una novità, ma le ultime voci di corridoio stanno accendendo il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi.

Saelemaekers rimane a Roma? Ecco come

Al centro delle speculazioni c’è un possibile scambio che coinvolgerebbe Bryan Cristante e Alexis Saelemaekers. Il belga, arrivato in prestito dal Milan alla Roma, ha conquistato tutti a Trigoria: 6 gol e un contributo decisivo in termini di assist lo hanno reso un pilastro dell’attacco capitolino. Sul fronte opposto, Cristante, pilastro del centrocampo romanista con un passato in rossonero, potrebbe essere la carta giusta per il Milan, che ne apprezza duttilità ed esperienza. Secondo fonti vicine al club giallorosso, la Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro più il cartellino del mediano, valutato tra gli 8 e i 10 milioni, per convincere i rossoneri a cedere Saelemaekers, il cui prezzo si aggira sui 20 milioni.

Un operazione che fa bene ai conti

L’operazione, se concretizzata, avrebbe un impatto significativo su entrambe le squadre. Per la Roma, blindare Saelemaekers significherebbe assicurarsi un’ala di qualità e già ambientata; per il Milan, il ritorno di Cristante garantirebbe solidità in mediana, colmando lacune tattiche evidenti. Le trattative sono ancora in fase embrionale, e molto dipenderà dalla volontà dei tecnici e dalle strategie economiche dei dirigenti. Quel che è certo è che uno scambio del genere infiammerebbe le tifoserie, già pronte a vivere un’estate di grandi aspettative.

