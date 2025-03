Milan, annuncio in diretta: il club ha scelto Antonio Conte

Nel mezzo della tempesta il nome che convince di più i rossoneri è quello di Antonio Conte.

Al Milan le acque non sembrano essersi calmate. Cardinale ha contribuito a far degenerare ampiamente la situazione Ibrahimovic-Furlani, giunta ad un punto di non ritorno. Infatti, dopo essersi portato dietro Ibra a Londra per incontrare Tare e Paratici il proprietario del Milan ha detto a Furlani che sarà l’unico incaricato nella scelta del DS. Questo non ha fatto di certo piacere allo svedese, che potrebbe lasciare a breve. E mentre il Milan prepara un grosso scambio prende quota il nome di Conte.

Conte-Milan, si può fare?

Il diavolo sembrerebbe aver trovato in Antonio Conte l’uomo che mette d’accordo tutti sulla questione allenatore. Conceiçao ormai sembra il capitano del Titanic, che aspetta sapendo che affonderà. Ormai le chance che il portoghese resti sembrano davvero ridotte al lumicino e chissà che il giusto profilo per sostituirlo non possa essere proprio Antonio Conte, che non sembra molto contento della situazione Napoli. La situazione potrebbe evolversi già dai prossimi giorni.

Viviano: “Un uccellino mi ha detto…”

L’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria ha recentemente parlato della situazione riguardo a chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Viviano ha fatto una dichiarazione clamorosa, che ha stupito li altri ospiti in trasmissione. “Un uccellino mi ha detto che il Milan si è mossa per Conte in vista della prossima stagione. La società lo vuole, è lui la prima scelta”. Sembra quindi che nomi come Allegri o De Zerbi siano solo alternative, ma mai dire mai.

