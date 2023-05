L’ex centrocampista Stephane Dalmat, spesso detrattore di Inzaghi, ammette di aver cambiato idea nelle ultime settimane.

Itasportpress.it ha intervistato Stephane Dalmat che non da per spacciata l’Inter in finale di Champions. “Sulla carta il City parte favorito, ma io non credo mai ai vincitori delle partite, specie le finali, prima di giocarle. Penso che, anzi, Guardiola tema l’Inter sotto un certo aspetto…“.

“La squadra di Inzaghi è quella che, in partita secca, è più difficile da battere di tutte. Juve, Milan, Napoli e tutte le altre italiane non hanno questa caratteristica. In partita singola, i nerazzurri sanno essere micidiali. Inzaghi? Anche io non ero molto convinto di lui perché l’Inter perdeva troppe partite. Mi sono ricreduto. In un mese ha reso la stagione dell’Inter perfetta”.

