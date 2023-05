Le parole di Correa ad Inter Tv: «Dobbiamo restare concentrati perchè ci mancano ancora dei punti»

Intervistato dai microfoni di Inter Tv e Dazn, l’attaccante dell‘Inter, Joaquin Correa, ha rilasciato le sue dichiarazioni sul match con il Napoli.

INTER TV- «E’ importantissimo continuare così, abbiamo fatto benissimo nell’ultimo periodo e dobbiamo continaure così per essere tranquilli e giocare le due finali con tranquillità. Sarà difficiissimo perchè loro sono forti e lo hanno dimostrato in tutto l’anno, sono stati i migliori ma noi possiamo fargli male e l’abbiamo dimostrato. Da parte nostra siamo concentrati sulla partita, ci mancano ancora dei punti per raggiungere nostro obiettivo ma l’abbiamo preparata bene e cerchiamo di fare il meglio»

DAZN– «Sono state belle giornate, abbiamo fatto la storia: arrivare in finale di Champions League è stato importante. Abbiamo preparato bene questa partita, vogliamo ottenere i tre punti. Qualificazione? Sappiamo che con una vittoria faremmo un grande passo in avanti, che ci consentirebbe di concentrarci maggiormente sulle due finali. Tutte le partite sono difficili, specialmente questa, ma siamo pronti»

Napoli-Inter, le parole di Correa: «Dobbiamo restare concentrati, ci mancano ancora dei punti» proviene da Inter News 24.

