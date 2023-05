Le parole di Andrea Paventi: «Lukaku titolare nelle due finali? Io non credo che…»

Inviato per Sky Sport allo stadio Maradona nel pre partita di Napoli–Inter, Andrea Paventi ha parlato della possibilità di vedere Romelu Lukaku titolare nelle prossime due finali dei nerazzurri.

LE PAROLE– «La mia sensazione è che non sarà titolare contro Fiorentina e City nemmeno se dovesse fare due gol e tre assist questa sera contro il Napoli. Inzaghi ha fatto una scelta ben precisa: il ruolo di Dzeko in gare così, unito alla capacità di incidere di Romelu a partita in corso, gli fornisce un’arma importante. E poi c’è una componente di scaramanzia: fino a oggi è andata bene così, è probabile si prosegua in questo solco»

L’articolo Paventi: «Lukaku titolare nelle due finali? Io non credo che…» proviene da Inter News 24.

