Manca pochissimo al calcio d’inizio di Napoli-Inter, Spalletti ed Inzaghi hanno comunicato le loro scelte.

Il Napoli scende in campo con la formazione migliore possibile al netto dell’infortunio di Lozano: panchina per Mario Rui. Inzaghi sceglie di operare parecchio turnover nonostante il Milan si avvicini in classifica. Riposo dunque per parecchi titolari in vista anche della finale di Coppa Italia: oggi tocca tra gli altri a Asllani, Lukaku, Correa, Gosens e Gagliardini. Ecco le formazioni ufficiali.

esultanza gol Joaquin Correa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Elmas. All.: Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku. All.: S. Inzaghi.

