L’ex centrocampista Stephane Dalmat ritiene che i nerazzurri debbano risolvere il problema nel reparto offensivo.

Stephane Dalmat ha rilasciato un’intervista a News.Superscommesse.it in cui si è parlato di lotta Scudetto e di Inter. “Ha una qualità di gioco superiore rispetto alla Juventus. Credo che i nerazzurri siano nettamente favoriti per la vittoria dello scudetto. La squadra di Allegri non mollerà fino alla fine e sarà sicuramente una sfida avvincente, anche perché l’Inter perderà un po’ di energie con gli impegni europei. L’obiettivo principale dei nerazzurri, però, è senza dubbio lo scudetto”.

Marko Arnautovic

Il problema dei nerazzurri

“L’Inter deve intervenire sul mercato per migliorare in attacco. I nerazzurri fanno affidamento su Lautaro Martinez e Thuram, ma le riserve non sono all’altezza. Arnautovic e Sanchez possono aiutare in qualche frangente, soprattutto facendo leva sulla loro esperienza, ma non riescono a fare la differenza come la coppia titolare. Djalò non credo possa rappresentare un rimpianto, soprattutto in questo momento”.

Sull’esterno

“Dimarco fa la differenza in questa Inter, molto più di Dumfries e tanti altri. In carriera ho giocato con tanti esterni fortissimi come Zanetti e Roberto Carlos e credo che Dimarco ad oggi possa essere considerato uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Ha ancora ampi margini di miglioramento e potrebbe diventare ancora più forte. Mi ha impressionato davvero tanto: l’Inter ha per le mani un vero gioiello”.

Sul possibile arrivo di Zielinski all’Inter

“Zielinski è un buonissimo giocatore, al Napoli l’ha dimostrato ampiamente. Sarebbe un ottimo acquisto per l’Inter. Ha delle grandissime qualità e si calerebbe alla perfezione nel centrocampo nerazzurro. A Inzaghi piacciono i calciatori dotati di grande tecnica e visione di gioco, il polacco ha le caratteristiche giuste. Con Calhanoglu e Mkhitaryan è andata alla grande, potrebbe essere un altro colpo a parametro zero”.

