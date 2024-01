Il presidente regionale del Coni Simone Cardullo (Toscana) ha parlato della Fiorentina e della ristrutturazione del Franchi

Il presidente regionale del Coni Simone Cardullo ha voluto parlare della ristrutturazione dello stadio Franchi, dove la Fiorentina spinge in vista anche degli Europei 2032 (stessa situazione per esempio di Milan e Inter).

«Voglio impegnarmi in questa vicenda per i tifosi perché saranno soprattutto loro a pagare i costi degli spostamenti. Se i lavori allo stadio di rugby inizieranno velocemente e finiranno nei tempi prestabiliti non credo che l’amministrazione empolese non riesca ad accordare l’utilizzo dell’impianto sportivo per un paio di mesi, fino a quando la capienza del Padovani non sarà portata dai 4mila ai 15mila spettatori. Ovviamente pensare che Empoli possa essere presa d’assalto da migliaia di persone, auto e bus per due anni fa paura a tutti. I lavori al Franchi rappresentano un investimento per il futuro e per l’Italia anche in vista degli Europei del 2032, un’occasione che Firenze non può farsi sfuggire».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG