Sono queste le parole di Stéphane Dalmat, l’ex calciatore nerazzurro discute così dell’Inter su social Instagram.

L’ex calciatore nerazzurro, Dalmat parla così su Instagram nel proprio profilo della situazione dell’Inter sua ex squadra: “Dobbiamo vincere, come sempre, andare avanti e ritrovare la fiducia. Bisogna prendere 3 punti, abbiamo sbagliato contro l’Empoli, non dobbiamo sbagliare oggi. Siamo a quattro giorni dalla fine del mercato e qui a Parigi si dice che verrà quest’estate. Il PSG ha fatto un’offerta da 10 milioni di euro, l’Inter ne chiede 20, quindi o Skriniar parte adesso oppure quest’estate da libero.“

Conclude così: “Non so se l’Inter ha già individuato un sostituto, io però ho un’idea. Se Skriniar arriva a Parigi oggi, il PSG deve per forza cedere un difensore. E ho sentito che Kimpembe vuole andare via. Non so se l’Inter ha pensato a questa soluzione, che per me sarebbe ottima. Kimpembe è una grande difensore, penso sia ancora più forte di Skriniar.”

