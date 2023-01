Napoli-Roma non sarà soltanto il big match della prima giornata di ritorno della Serie A, ma anche la possibilità di Spalletti di prendersi una rivincita contro Mourinho

Sin dai tempi delle sfide tra Inter e Roma, lo Special One ha sempre dominato e portato a casa i trofei. L’allenatore toscano dal canto suo è rimasto sempre con un pugno di mosche in mano. Ora la situazione potrebbe ribaltarsi e Luciano fare una lezione di calcio a Mou e alla sua Roma. Un bivio importante per il campionato perché in base all’esito di questa partita si potrà capire di più quale sarà il futuro della Serie A. Con una vittoria del Napoli si chiuderebbe o quasi il discorso, al contrario si potrebbe in parte riaprire o dare un minimo di speranza alle inseguitrici ma per pensare allo Scudetto ci sarà tempo.

