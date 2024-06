Il noto agente FIFA Oscar Damiani ha descritto le caratteristiche del fratello di Marcus Thuram che interessa a Juventus ed Inter.

Oscar Damiani ha parlato di Khephren Thuram del Nizza a JuventusNews24.com: “Khephren è un centrocampista a tuttocampo, agile, alto e con una bella fisicità nonostante non abbia una grandissima struttura. È un calciatore molto intelligente, che sa come stare bene in campo, perché si muove con tempi perfetti tra le linee, e poi fa anche qualche gol e ha molta classe. Viene da una famiglia con un fratello che è un po’ più centravanti ma anche lui è di livello. L’ho tenuto in braccio da bambino e me lo ricordo, ma ora è cresciuto tanto (ride ndr.)”.

Khephren Thuram

Il paragone con Pogba fatto da Rafaela Pimenta

“Senza togliere nulla alla bravissima Pimenta ti dico che sono due giocatori diversi. Pogba aveva una fisicità superiore, una forza in campo che lo rendeva un’ira di Dio. Khephren invece sa giocare meglio la palla e partecipa di più al gioco. Come tipo di ruolo sono quasi simili, ma Thuram gioca un po’ più indietro dopo essere partito più avanti. Pogba è stato un grande ma anche Thuram sa il fatto suo“.

Il consiglio

“Come ho detto è un calciatore intelligente e che gioca di squadra, magari per l’Inghilterra, dove serve più forza, più velocità per essere un box to box non farebbe risaltare le sue qualità così come farebbe in Italia”.

