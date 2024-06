L’interesse del club bavarese per il regista turco ed il suo presunto ammiccamento creano qualche ansia ai tifosi nerazzurri.

Fabrizio Biasin nel corso di una live sul canale Twitch di FcInter1908.it ha dato le informazioni in suo possesso sulla possibile cessione di Hakan Calhanoglu. “Vi dico quello che ho raccolto in giornata su Calhanoglu. Il dato di fatto è che esiste un interessamento del Bayern, non è più neanche un segreto, è una cosa di lunga data e non recente. 2/3 mesi fa, il Bayern ha fatto sapere a Calha e all’agente che avevano interesse di portarlo a Monaco. Il giocatore e l’agente hanno informato l’Inter dell’interesse e in contemporanea hanno comunicato la volontà di restare a Milano di fronte a prolungamento di contratto di un anno con – immagino – adeguamento di contratto. L’Inter ha preso il suo tempo, il Bayern non ha fatto alcun tipo di offerta ai nerazzurri per il momento”.

Hakan Calhanoglu

La situazione al momento

“Siamo fermi al Bayern che ha parlato con Calhanoglu e l’agente per portarlo a Monaco, il giocatore che resta volentieri all’Inter con prolungamento fino al 2028, l’Inter che in questo momento non ha ricevuto offerte dal Bayern e si prende il suo tempo. Al giocatore finora non è stato proposto questo rinnovo, non credo sia nella testa dei dirigenti per ora ecco. Penso all’Inter stiano attendendo questa mossa del Bayern, questa offerta, penso sia questione di tempo e arriverà. A quel punto può capitare qualsiasi cosa”.

