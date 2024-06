L’agente FIFA Oscar Damiani ha detto la sua sul fratello minore dell’attaccante nerazzurro: il centrocampista è vicino alla Juventus.

Oscar Damiani ha parlato dei due fratelli Thuram a Tuttosport. “Khephren non ha la fisicità del fratello, in compenso è più elegante. Ma, rispetto ai tempi in cui lo tenevo in braccio, posso confermare che è comunque cresciuto un bel po’: è molto alto e in campo si sa imporre, anche se ha una struttura più agile di Marcus“.

Marcus Thuram

In Serie A

“Come vedrei Khephren in Italia Molto bene, sinceramente. Un giocatore che matura nel campionato francese, molto più fisico di quello italiano, quando arriva in Serie A può completare la crescita, migliorando anche dal punto di vista tattico. E garantendo un valore aggiunto al club in cui approda, di conseguenza. Serve essere intelligenti e lui lo è, eccome, tanto campo quanto fuori. E questo perché Lilian era intelligente e i suoi figli sono cresciuti in una famiglia intelligente. La testa è quella giusta per imporsi“.

Il padre

“Lilian è sempre molto tranquillo e sereno, non entra nello specifico delle questioni di mercato. Sa che c’è chi è deputato a gestire la carriera dei figli da questo punto di vista e non fa mai il papà invadente. Perché è intelligente, appunto. Segue spesso e volentieri i figli anche dal vivo. E poi, a casa, forte della sua lunga esperienza ai massimi livelli, qualche consiglio tecnico a Marcus e a Khephren lo offre, certo…”.

L’articolo Damiani: “Khephren Thuram è più agile di Marcus, lo vedrei bene in Italia” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG