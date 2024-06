I dirigenti nerazzurri non trascurano possibili occasioni di mercato che potrebbero riguardare giovani promesse.

Negli ultimi giorni, l’Inter ha intensificato le proprie attività di mercato prestando attenzione anche ai giovani talenti. Marotta, Ausilio e Baccin hanno notato la grande crescita di Giovanni Leoni sotto la guida tecnica di Pirlo. Il club nerazzurro, come riportato da Tuttosport, ha pianificato incontri con varie squadre di Serie A e B, tra cui la Sampdoria, per capire se ci sono presupposti per avviare trattative. Vengono menzionati anche Tessmann del Venezia e Bernabé del Parma.

In rampa di lancio

Giovanni Leoni, difensore centrale di appena 17 anni, si è guadagnato la stima di molti all’interno del panorama calcistico nazionale. La Sampdoria lo ha acquisito dal Padova per 1,5 milioni di euro e valuta attentamente tutte le offerte. Non mancano le squadre interessate, tra cui Fiorentina, Torino, Juventus e Napoli. L’Inter ha espresso un forte interesse, seppur la valutazione di 6-7 milioni di euro rappresenti una somma significativa per le casse nerazzurre.

Andrea Pirlo

Gli scenari

La posizione della Sampdoria non è delle più semplici. Da un lato, il club non è incline alla cessione immediata dei propri talenti; dall’altro ci sarebbe l’esigenza di raccogliere liquidità. L’Inter, consapevole delle prestazioni promettenti di Leoni e della sua possibile valutazione futura, è disposta a negoziare, considerando anche l’ipotesi di lasciare il giocatore in prestito ai blucerchiati per la prossima stagione. C’è da registrare anche l’interesse della Sampdoria per Francesco Pio Esposito, ex centravanti della Primavera nerazzurra; nella passata stagione a Genova ha giocato suo fratello Sebastiano.

