Fonseca ha espresso alla società indicazioni chiare in merito allo staff che desidera avere sulla panchina del Milan.

Due settimane, con oggi. Due settimane fa il Milana annunciava, per bocca di Ibrahimovic, il nuovo tecnico che ha preso il posto di Stefano Pioli. Nome che era già ampiamente trapelato ma che assumeva caratteri ufficiali. Paulo Fonseca, a pochi giorni dall’inizio del ritiro rossonero ( 8 luglio, ndr ) ha dettato alla società le proprie preferenze in merito alla struttura del proprio staff.

Il primo acquisto di Fonseca

Fonseca potrebbe siglare nelle prossime ore il suo primo “acquisto” come nuove allenatore del Milan. L’allenatore portoghese, nella sua nuova esperienza in rossonero, porterà con se il proprio staff del quale fanno parte Paulo Ferreira, ex difensore di Porto e Chelsea,Tiago Leal e Paulo Mourão. Oltre a questi che compongono la lista dei proprio fedelissimi, dovrebbe aggiungersi una nuova figura professionale. Nello specifico il primo acquisto di Fonseca – scrive ‘A Bola‘ – sarà un match analyst, più specificatamente Nélson Diogo Duarte.

Paulo Fonseca

Chi è Nélson Diogo Duarte

Nélson Diogo Duarte ha lavorato con l’allenatore Vasco Seabra nell’Estoril, squadra della Liga Portugal. Inoltre il suo curriculum vanta anche una collaborazione con Sergio Conceicao, obiettivo tra l’altro del Milan prima di Fonseca, dal 2018 al 2020, prima di spostarsi al Boavista prima, al Marítimo poi e, infine, all’Estoril. Ora pare sia il prescelto di Fonseca, il quale vuole portarlo con se sulla panchina rossonera in un ruolo decisamente molto importante e decisivo per il buon rendimento della squadra. Sicuramente un’investitura molto importante e di spicco.

