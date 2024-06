Alessandro Costacurta boccia il possibile acquisto di Lukaku e rilancia la candidatura di Francesco Camarda, giovane promessa rossonera.

Il Milan nelle ultime ore ha sondato il terreno e la disponibilità di Romelu Lukaku di tornare a Milan, questa volta sponda rossonera. L’idea in realtà non dispiaceva più di tanto al belga, se non fosse che sulle sue tracce si fosse attivato il radar di Antonio Conto, suo mentore possiamo dire, esprimendo parole di apprezzamento piuttosto chiare ed evidenti. Radio mercato ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda che ormai sembra aver un epilogo chiaro: Lukaku andrà al Napoli. Alessandro Costacurta però ha voluto commentare il possibile arrivo del belga, lanciando anche una provocazione.

Lukaku? Meglio Camarda

Alessandro Costacurta, ex bandiera del Milan, ha parlato dell’ipotetica trattativa del Milan per Lukaku, affermando di non essere un grosso estimatore del belga”. Ha proseguito poi di sperare “che al posto di Lukaku possa eventualmente giocare Francesco Camarda“. Senza dubbio una provocazione quella di Costacurta ma che rende bene l’idea di come non consideri il belga un’opportunità di crescita per il Milan.

Francesco Camarda

La crescita di Camarda

Costacurta conosce perfettamente che all’età di Camarda occorre procedere con calma e cautela, per evitare di bruciare anzitempo le tappe. Ha affermato infatti che “è chiaro che Camarda in questo momento non possa essere all’altezza, però credo che Lukaku sia in una fase discendente e se le prime 4-5 partite le deve giocare il belga dopo mi piacerebbe che le altre 33 gare le giocasse Camarda”. Le parole di Costacurta evidenziano, vista la sua esperienza, quanto sia grande il talento del giovane Francesco Camarda.

