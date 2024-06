Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo frena sul buone esito della trattativa che potrebbe lo spagnolo a Milano.

Alberto Zangrillo ha rilasciato importanti dichiarazioni sui gioielli del Genoa dopo l’Assemblea di Lega di oggi. “L’idea è quella di restare coi piedi aderenti per terra, fare passo dopo passo e continuare con questo bel gruppo dando a Gilardino di poter fare un bel lavoro”.

Sugli attaccanti

“Mantenere Gudmundsson e Retegui? Almeno 3-4 colleghi me l’hanno appena chiesto, ho risposto che non ho questo ruolo e l’ho messo in contatto con il ds. Ma mi sembra che il nostro ad abbia detto che prendiamo in considerazione possibilità di scambio ma non di svendita dei nostri gioiellini”.

Albert Gudmundsson

L’accusa di violenza sessuale che pende su Gudmundsson

“Il ragazzo è sereno, è certificato che risolverà i dubbi al riguardo e come ho già detto è un ragazzo che deve sognare”.

Sul portiere vicinissimo all’Inter

“Martinez? Leggo che è fatta con l’Inter ma il mercato non è ancora iniziato: lo leggo. Mi dispiacerebbe molto, è un ragazzo straordinario: è partito quasi per caso in Serie B, ha fatto un campionato straordinario in A. Un buon portiere è merce rara, è bravissimo coi piedi: faremo del nostro meglio per ragionare in modo coerente e non essere la boutique di nessuno”.

Altri possibili affari con i nerazzurri

“Giovani dall’Inter? I giovani sono straordinari quando uno se li è curati e inventati in casa e hanno un valore certificato: quando si parla di giovane solo per l’età, facciamo qualche considerazione più cauta”.

