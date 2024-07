Il noto agente FIFA Oscar Damiani ha detto la sua su come dovrebbero muoversi sul mercato i rossoneri.

Oscar Damiani a TMW Radio non ha nascosto qualche perplessità sul possibile approdo al Milan di Morata pur lodando le qualità del giocatore. “Morata è un buonissimo giocatore, gli manca forse un po’ di grinta. Per il campionato italiano mi piace un po’ meno, mentre per il campionato spagnolo è perfetto. Ha chiaramente però dimostrato in passato di essere un giocatore idoneo”.

Cosa serve ai rossoneri

“Un centrale e un elemento sulla fascia ci vorrebbero, anche se per comprare giocatori importanti servono soldi. Moncada ed Ibrahimovic ne capiscono di calcio, sapranno muoversi bene, ma bisognerà vedere che budget ci sarà”.

Daniel Maldini

Sul baby prodigio

“Camarda è talmente giovane che è presto per parlare di prima squadra, mentre sarebbe ideale farlo giocare nell’Under 23. Ha delle doti straordinarie, ma non dimentichiamoci che è un 2008”.

La figura del bomber vecchio stampo

“In questo periodo non ce ne sono molti e negli ultimi anni non si sono neanche visti centravanti di altissimo livello. È un ruolo che fa fatica ad emergere ultimamente. Ora si gioca un calcio più di palleggio, quindi ci sono anche meno attaccanti di un certo stampo”.

Su Daniel Maldini e Leao

“A me Maldini piace molto, ha forza e fisico e si sa inserire. Un passaggio al Monza potrebbe essere un positivo per lui. Leao invece è genio e sregolatezza, ha bisogno di trovare più continuità”.

