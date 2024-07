L’ex allenatore Arrigo Sacchi prova a chiarire alcune incognite presenti sulla nuova era della squadra rossonera.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport analizza tutti i dubbi che accompagnano la nuova stagione del Milan che inizierà domani con la conferenza stampa di Fonseca ed il primo allenamento. “Come sarà il Milan stile Fonseca che sta per nascere? Come giocherà? Quali operazioni di mercato verranno concluse? Logico che i tifosi si pongano queste domande. I rossoneri sono nel bel mezzo di una rivoluzione, sia a livello tecnico sia a livello dirigenziale perché l’avvento di Zlatan Ibrahimovic è qualcosa che incide parecchio all’interno del club. Bisogna capire se la strada intrapresa è quella giusta”. Le prime risposte potrebbero arrivare a partire da domani.

Paulo Fonseca

Cosa serve per ripartire

“Credo che Fonseca abbia già dimostrato di puntare su una precisa e solida organizzazione di gioco e sul desiderio di dominio del campo. Questo è molto importante perché si tratta di un’idea perfettamente in linea con lo sviluppo del calcio moderno. È tuttavia fondamentale che i suoi giocatori facciano pressing a tutto campo. I dirigenti, soprattutto al principio dell’avventura, avranno il compito di affiancare Fonseca, di aiutarlo e di supportarlo. E poi, alla fine, metto il ruolo del pubblico. Quello del Milan lo conosco abbastanza bene: è esigente, ama la bellezza, vuole lo spettacolo. Ecco, in questo caso la gente dovrà avere pazienza e non mettere sotto pressione l’allenatore e i giocatori“.

