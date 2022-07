L’Agente Fifa, Andrea D’Amico parla ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole sulla Serie A e il Milan con il suo discorso.

Queste le parole di Andrea D’Amico, agente FIFA, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Serie A e quindi del Milan: “Inter favorita? Difficile dirlo, siamo reduci da un campionato strano. Sembrava che la Juve dovesse farla da padrone anche nel penultimo campionato, che secondo me ha vinto Antonio Conte per come ha saputo rispondere alle difficoltà di quella stagione, come l’eliminazione dalla Champions League. Rivincere sarebbe stato più difficile. Il Milan ha vinto l’anno scorso perché ha sbagliato meno, davo favorito il Napoli però ha sbagliato tante partite specie in casa.“

sede Milan

Vittorio Feltri invece ai microfoni di FirenzeViola parla così: “Pronostico? Non è facile, ad inizio anno pensavo che l’Inter fosse più attrezzata e poi ha vinto il Milan. Succede nel calcio che ci siano delle sorprese. Attualmente la Fiorentina mi dà più affidamento dell’Atalanta. Poi ci sono Sassuolo e Verona che sono squadre temibili: sto attento a fare previsioni.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG