Il procuratore Andrea D’Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw della situazione Decreto Crescita, che coinvolge anche i bianconeri.

LE PAROLE – «Se lo guardi dalla prospettiva di questi ultimi, può essere un danno perché hanno in pancia dei contratti ora onerosi. Sui giocatori per me era una cosa ingiusta perché creava una concorrenza sleale verso gli italiani. A parità venivano preferiti i calciatori he arrivavano dall’estero. Credo che il sindacato calciatori avrebbe dovuto battersi per questo. Il calcio andrebbe trattato in maniera diversa sul piano economico. È uno dei primi contribuenti».

