L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato anche di Juve nel prepartita del match contro il Monza

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Monza-Inter, Beppe Marotta ha parlato anche della Juventus,

COSA RENDE LA JUVE LA PEGGIOR INSEGUITRICE POSSIBILE? – «Ha un bel cappellano, ovvero Allegri. Ha una bella esperienza. Poi il sacerdote ha impartito una bella lezione, ha inculcato loro una bella mentalità. Anche noi ce l’abbiamo, ma loro hanno la loro. E’ evidente che con le loro difficoltà rischiano di essere altamente competitivi. Per noi deve essere uno stimolo. Spesso si può scivolare anche con squadre di provincia. La capacità di una squadra è di dare continuità. Non credo che lo scontro diretto sarà decisivo per l’esito finale».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DI BEPPE MAROTTA QUI

The post Marotta sulla Juve: «Non credo che lo scontro diretto sarà decisivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG