Le dichiarazioni di Dani Alves dopo i primi 6 mesi di carcere. Tra chiarimenti, sensazioni e la sua opinione

Dani Alves, in carcere da quasi 6 mesi per l’accusa di stupro, ha rilasciato queste dichiarazioni a La Vanguardia.

DANI ALVES – «Ho deciso di rilasciare la prima intervista da quando mi trovo qui così che le persone possano sapere cosa penso e he possa far loro conoscere la storia da me vissuta quella mattina in bagno. Sono andato alla stazione di polizia per dare tutti i chiarimenti del caso, ma la storia è stata raccontata loro sotto forma di racconto agghiacciante. Paura e terrore, ma lei (la presunta vittima, ndr) sa cosa sia successo. Chi ha conosciuto il vero amore con me sa che sarei disposto a fare qualsiasi cosa per quello, anche mentire. E l’ho fatto. Avevo paura di perdere Joana (la moglie, ndr) ed è per questo che ho cambiato la mia versione. Sto passando un incubo e spero che un giorno possa finire».

L’articolo Dani Alves in carcere: «Sto vivendo un incubo, spero possa finire» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG