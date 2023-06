Padovan su quello che sarà il futuro dell’ex difensore dell’Inter Leonardo Bonucci: ritiro oppure ancora alla Juventus?

Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua opinione sul futuro dell’ex giocatore dell’Inter Leonardo Bonucci.

LE PAROLE – «Bonucci prende 11 milioni di ingaggio che sono pesanti per le casse della Juve. Pre questo se smettesse o decidesse di andare via sarebbe un vantaggio economico per la Juve».

L’articolo Ex Inter, Padovan su Bonucci: «Un vantaggio se va via dalla Juve» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG