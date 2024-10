Daniel Maldini all’Inter potrebbe non essere solo un brutto sogno, ma realtà. Arriva una rivelazione clamorosa. Il Milan è chiamato in questa sosta del campionato per via delle partite delle Nazionali a riformattare le idee e ricostruire un gruppo che, soprattutto nell’ultima uscita, non è apparso particolarmente unito e compatto così come dovrebbe essere. Oltre al campo, è sempre vivo anche il calciomercato. Anche il Milan è alla ricerca di possibilità e occasioni per rinforzare la propria rosa aumentandone così l’efficienza. Nelle ultime sono circolate molte voci in merito al futuro di Daniel Maldini. L’ultima rivelazione alimenta il dibattito e non solo. Un Milan davvero brutto Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla […]

Leggi l’articolo completo Daniel Maldini all’Inter? “Potrebbe fare un percorso diverso”: rivelazione clamorosa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG